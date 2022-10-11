أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري، انتهاء عمليات السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية.

وأفاد “المطيري” بأن المركز الإعلامي للحدث تلقى اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022م عند الساعة العاشرة صباحاً، تأكيداً من قائد اللجنة المحلية المهندس عمر بن محمد طه مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنوّرة، مفادُه انتهاء عمليات مكافحة التلوّث، لافتًا أن المزيد من التفاصيل ستأتي في بيانات لاحقة.