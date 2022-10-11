نجا محكوم بالإعدام في أمريكا في اللحظة الأخيرة من تنفيذ العقوبة، وذلك نتيجة حملة قام بدعهما نجوم ونواب وملايين الأمريكيين.

وتدرس المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء استئنافاً تقدم به المحكوم عليه بالإعدام يدفع ببراءته.

وكان الحكم قد صدر بإعدام رجل أمريكي من أصل إفريقي يبلغ 54 سنة، لاغتصابه وقتله امرأة بيضاء كانت تبلغ آنذاك 19 عاماً، ونفى المتهم “ريد” باستمرار هذه التهمة مؤكداً أنه كان على علاقة سرية بالضحية.

واستفاد ريد عندما حددت ولاية تكساس موعداً لتنفيذ حكم الإعدام في حقه، من حملة كبيرة طالب فيها مشاهير من أمثال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والمغنيتين ريهانا وبيونسيه وعدد كبير من النواب بينهم السناتور الجمهوري تيد كروز، بإعادة فتح ملفه.