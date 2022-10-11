علق فهد الهريفي نجم النصر والمنتخب السابق، على أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المباريات السابقة بدوري روشن للمحترفين.

وقال الهريفي عبر حسابه على موقع تويتر : حظ أوفر للعميد في المباريات القادمة حينما تكلمنا عن فريق الاتحاد منذ الموسم الماضي وقولنا أن الفريق لا يملك شخصية البطل بالطريقة رغم وجود الركائز الأساسية”

وأضاف”لكن الفريق يحتاج إلى مدرب ياخد بيده ويغير الطريقة التي يعتمدها من 3 سنوات لأنه الفريق الذي لا يبادر ولا يفرض شخصيته رغم وجود ركائز أساسية في كل خطوطه وأنا تحدثت كثيرا في هذه الأمور من قبل ولكن للأسف البعض أخذ الموضوع على أنه شخصي وأنا بعيد كل البعد عن التعصب

واستطرد “لا يعقل إني العب بنفس الطريقة في كل المباريات أمام المنافس وأمام أندية الوسط انهض ياعميد هذه ماهي طريقتك،ولا شخصيتك.. انت اللي تبادر انت اللي تملك كاريزما البطل” .