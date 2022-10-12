تعاني صناديق التقاعد البريطانية من خسائر وإفلاس بسبب انخفاض قيمة سندات الحكومة البريطانية التي استثمرت فيها هذه الصناديق.

وبدأ بنك إنجلترا بطباعة النقود غير المضمونة واستخدامها في شراء السندات، من أجل وقف سقوط السندات، مما أدى إلى وقف انخفاض أسعار السندات لفترة ومنع إفلاس صناديق التقاعد.

وأوضح بنك إنجلترا، أنه سيتوقف عن طباعة النقود، وبعد ذلك سيتوقف عن شراء السندات وسينهار سعرها، مما سيؤدي إلى إفلاس صناديق التقاعد.

وباختصار، هناك احتمال كبير أن تبدأ أزمة مالية كبيرة في إنجلترا خلال 3 أيام، والتي يمكن أن تنتشر إلى أوروبا والولايات المتحدة والعالم بأسره.