أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الوسمة هي العلامة التي توضع على الإبل، فالعرب يسمون إبلهم لتمييزهم في المرعى، وكذلك مطر السماء يسم الأرض بالنبات حينما يهطل في تلك الفترة.

وقال خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو، أنه سُمي بذلك من “الوسمة”، وهي فترة زمنية محدودة وقتاً ليست اسماً لنجم، كحال موسم سهيل، وإذا نزل المطر في هذه الفترة ينبت جميع الحشائش البرية.

وأشار إلى أن اليوم يدخل علينا موسم الوسم وهو ألطف وأجمل وأروع أيام السنة على الإطلاق ومدته الحسابية 52 يوماً، وتكون مدته التأثيرية 90 يوماً، فالعشرون يوماً الأخيرة من موسم سهيل “الأصفري” والعشرون يوماً الأول من موسم المربعانية داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير “ولموا المعاميل والتميرات”.

وأضاف “الزعاق”، أنه مع دخول موسم الوسم تنكمش الرطوبة على جميع السواحل، وتنتهي رياح السموم، بينما تهب بين آن وآخر رياح باردة مع برق خفيف.