كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيح، مساء اليوم، تفاصيل موسم الرياض 2022.

وقال “آل الشيخ” إن موسم الرياض سيكون موسم فوق الخيال، وسينطلق 21 أكتوبر هو موعد إنطلاق موسم الرياض في نسخته الثالثة بحفل عالمي لسيرك دو سوليه، في حين سيتم افتتاح المناطق يوم 22 أكتوبر الحالي.

وأضاف أن الموسم سيشهد افتتاح منطقة جديدة باسم “Boulevard World” والتي ستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية، كما سيشهد الموسم أول تلفريك في الرياض، كما تم تطوير البوليفارد رياض سيتي بإضافة أكثر من 12 مطعم ومقاهي، فضلا عن مسرحيات عالمية وعربية و7 مسرحيات سعودية.

كما سيشهد الموسم افتتاح منطقة جديدة باسم “سكاي الرياض” والتي تحتوي لاونجات فوق السحاب، كما سيتم افتتاح منطقة “فيا رياض” والتي ستكون منطقة مستدامة وستكون واحدة من أفخم مناطق الموسم، لافتا إلى أن الموسم يضم 15 منطقة في جميع أنحاء الرياض تستهدف جميع فئات المجتمع.

ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه في المملكة.

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: سنفتتح منطقة جديدة باسم "Boulevard World" والتي ستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية ونقلنا إليها "كومبات فيلد" #موسم_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/kDc5XsDCnB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: افتتاح #موسم_الرياض الثالث سيكون بحفل عالمي يوم 21 أكتوبر الجاري والمناطق سيتم افتتاحها يوم 22 أكتوبر #الإخبارية pic.twitter.com/7WwMes0hXX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: ليالي #موسم_الرياض ستكون فوق الخيال وستكون سعودية وعربية وعالمية #الإخبارية pic.twitter.com/EN3yPtInMq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: سنفتتح منطقة جديدة باسم "سكاي الرياض" والتي تحتوي لاونجات فوق السحاب #موسم_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/qvS9V8DLAQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022