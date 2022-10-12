الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء12 اكتوبر

بالفيديو.. الحرس الإيراني يستأجر بلطجية لقمع المتظاهرين

منذ 28 ثانية
0
بالفيديو.. الحرس الإيراني يستأجر بلطجية لقمع المتظاهرين
تابعوا صدي على

لجأت قوات الحرس الثوري الإيراني للاستعانة ببلطجية من أجل قمع المتظاهرين الذي خرجوا في الشوارع والميادين للمطالبة بإسقاط النظام الملالي.

وحاول الحرس الثوري الإيراني تغطية عجز قواته أمام المتظاهرين واستأجر عناصر بلطجية من المدنيين وقامت بتزويدهم بالأسلحة وأدوات مكافحة الشغب والدراجات النارية لاقتحام صفوف المتظاهرين وإلحاق الخسائر بهم كمحاولة لدفعهم على إيقاف الاحتجاجات.

كما شهدت الاحتجاجات التي شهدت طهران اليوم مشاهد البعض للسخرية من الحرس الثوري الإيراني، وتم تداول صورة لأحد سائقي دراجات الحرس الثوري وهو لا يدري كيفية قيادتها الأمر الذي أثار موجة سخرية من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن موجة تظاهرات غاضبة اندلعت في إيران منذ الشهر الماضي على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بالفيديو.. الحرس الإيراني يستأجر بلطجية لقمع المتظاهرين

بالفيديو.. الحرس الإيراني يستأجر بلطجية لقمع المتظاهرين

منذ 28 ثانية
0
الجبير: المملكة تبحث عن طرق لجلب ‎روسيا وأوكرانيا للتفاوض

الجبير: المملكة تبحث عن طرق لجلب ‎روسيا وأوكرانيا للتفاوض

منذ 18 دقيقة
0
1011
بولندا تعلن تسريب خط النفط دروجبا على أراضيها

بولندا تعلن تسريب خط النفط دروجبا على أراضيها

منذ 23 دقيقة
0
1010
سوء النتائج يهدد مدرب الرائد بالإقالة

سوء النتائج يهدد مدرب الرائد بالإقالة

منذ 27 دقيقة
0
1010
التعاون يتمسك بالرشيدي وكادش

التعاون يتمسك بالرشيدي وكادش

منذ 31 دقيقة
0
1115