كشفت مصادر عن تشديد الإجراءات الأمنية على أبناء الملك ويليام ألكساندر ملك هولندا وسط مخاوف من قيام جماعة إجرامية منظمة بمهاجمة أو اختطاف أحدهما.

وأفادت بأن الأميرة أماليا لا تستطيع مغادرة المنزل بسبب التهديدات المخيفة من قبل المافيا الإجرامية،، مبينة إنها لم تعد تعيش في أمستردام ونادراً ما تخرج.

فيما عبر الملك ويليم ألكساندر عن قلقه على أبناءه بشأن تلك التهديدات، قائلاً “لا أستطيع أن أصف ذلك ، إنه أمر صعب حقًا ”.

وأكد وزير العدل ديلان يسيلجوز أن الأجهزة الأمنية تعمل “ليل نهار” لحماية ولي العهد، إضافة إلى التشديدان الأمنية حول الأميرة أماليا لضمان حمايتها وسلامتها .