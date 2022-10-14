كشف جيش كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وأكد الجيش الكوري الشمالي على أنه اتخذ إجراءات عسكرية مضادة قوية، بعد تدريبات إطلاق لنيران المدفعية من كوريا الجنوبية.

وأدرجت سول 15 فرداً كورياً شمالياً و16 مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ بالقائمة السوداء، حيث تعتبر هذه الخطوة أولى عقوبات من جانب واحد على بيونج يانج منذ قرابة 5 سنوات.

ومن جانبه، قال مجلس الأمن القومي بكوريا، أن ممارسات كوريا الشمالية بمثابة انتهاك لاتفاق عسكري ثنائي يحظر الأعمال العدائية في المنطقة الحدودية.