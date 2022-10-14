تبلغ مبيعات السيارات الفاخرة في الهند ما يقرب 1% فقط من إجمالي سوق المركبات بمختلف قطاعاتها، كما تبلغ حصتها 15% في الولايات المتحدة و 17 % في الصين.

وقال مصنعو السيارات:”أن أحد أكبر التحديات التي تواجههم في الهند وتمنعهم من النمو؛ هي الهياكل الضريبية الوحشية.”

وأفاد مصنعو السيارت أيضًا بأن السيارات الفاخرة حاليًا تجتذب أعلى نسبة ضريبة على السلع والخدمات تقدر بـ 28 % من ثمنها، مع ضريبة إضافية بنسبة 20 % على سيارات السيدان الفاخرة و 22 % على سيارات الـ SUV، مما يرفع إجمالي الضرائب إلى 50 % من سعر المركبة.

ومن جانبه، أوضح نافين سوني، رئيس شركة لكزس في الهند، أن الطريقة التي تحمي بها نفسك من تقلبات سلسلة الإمدادات العالمية والقضاء على هذه التحديات هي أن تكون صناعة السيارات في الهند نفسها.

وأضاف الخبراء:” أن نقص الكتلة الحرجة أو ما يمسى الـ critical mass الكافية في البلاد يجعل من الصعب على شركات صناعة السيارات توطين صناعتهم في الهند ، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل جنوني مبالغ فيه.”

وتقلص السوق بنسبة 50% تقريبًا خلال الفترة من 2019 وحتى 2020 ليكون من حجم إنتاج سنوي حوالي 39،640 وحدة في السنة المالية 2018 إلى حوالي 19439 في عام 2020.

بينما في العام الماضي، تجاوزت الصناعة حوالي 30 ألف وحدة، ويتوقع سوني أن الصناعة قد تتجاوز أعلى معدلات إنتاج لها لها إذا تراجعت الضغوط من جانب سلسلة التوريد.

ويعد التوطين أمرًا أساسيًا بالنسبة لصناع السيارات، إذا كانوا بالفعل يريدون حجم مبيعات أكبر، و التخلص من أعباء الضرائب المرهقة، يقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “مارتن شوينك”، إن منشأة تصنيع مرسيدس في الهند تلعب دورًا حيويًا في للشركة وهي العمود الفقري لقصة نجاحهم في الهند.