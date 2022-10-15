كشف علماء البيئة عن إمكانية العثور خلال هذا العام على 5.3 مليار هاتف محمول مستعمل والتي لن يتم إتلاف غالبيتها.

وسيبلغ إجمالي “النفايات الإلكترونية” 24.5 مليون طن، فيما قالت منسّقة المنتدى، ماغدالينا تشاريتانوفيتش: “قد تكون تلك الأجهزة مصدرا قيّما لإنتاج أجهزة إلكترونية أخرى، ما يعد أمرا هاما لعملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر”.

وأضافت ماغدالينا، أن ما يسمى بـ”النفايات الإلكترونية” تتألف من مكوّنات الأجهزة والمعدات المنزلية التي ألقيت في مكبات النفايات بعدما تقادمت معنويا، وغالبا ما تحتوي تلك النفايات على كميات كبيرة من الذهب ومواد ثمينة أخرى مثل الليثيوم والكوبالت اللذين تُعد احتياطاتهما على الأرض محدودة للغاية.

وأشار علماء البيئة إلى أن المعالجة الصحيحة لهذه القمامة ستجدد احتياطيات العالم من الذهب والليثيوم والعديد من المعادن الثمينة الأخرى بنسبة 5-7٪ ، كما ستحمي الطبيعة من تراكم مركبات الكوبالت السامة.