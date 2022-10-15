أكد رونالدو، نجم كرة القدم البرازيلي السابق خضوعه للعلاج النفسي بعد معاناته من الاكتئاب بسبب «التجاهل التام» لمشكلات الصحة العقلية للاعبين خلال الفترة التي كان لاعبًا محترفًا خلالها.

وقال رونالدو: «اليوم أخضع للعلاج، أتلقى العلاج منذ عامين ونصف العام، وأفهم نفسي الآن بشكل أفضل بكثير من الماضي»

وأضاف: «لكنني أقول مجددًا إني أنتمي لجيل كان يدفع فيه باللاعبين إلى الملعب لتقديم أفضل ما لديهم، دون أي تلميح إلى الأمور الدرامية».

وتابع: «عند النظر إلى الماضي، أرى أننا حقا تعرضنا لإجهاد عقلي كبير للغاية دون أي إعداد لذلك».