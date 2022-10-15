وجهت عناصر الباسيج في نظام الملالي الإيرانية رسالة عاجلة لجميع أعضاء “الباسيج” في همدان بالمسارعة للوصول إلى منطقة ديزج وذلك لاقتراب المشاغبين من مركز البث بشكل مثير للقلق .

وأكدوا أن حساسية هذه المنطقة ترجع لوجود مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي يعد أحد أهداف المشاغبين، وأنه في حال الاستيلاء عليه فستتفاقم الأزمة وتصبح أكثر خطورة.

وأشاروا إلى أن القوات الموجودة بالمكان لم تتمكن من وقف تقدم المشاغبين، لذا طلبوا من جميع عناصر الباسيج في همدان الوصول إلى الدزج في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الموقف.