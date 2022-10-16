كشفت دراسة أميركية نشرت في مجلة “The BMJ”، أن النساء اللواتي تعرضن لعمليات الإجهاض التلقائي المتكرر خاصة في بداية فترة الحمل، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 19 % بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصل الباحثون إلى هذه الاستنتاج بعد دراستهم لبيانات المتابعة الطبية لمائة ألف امرأة أمريكية خلال أعوام 1993-2017، وقارنوا العوامل التي يمكن أن تؤثر في الصحة بما فيها التغذية ونمط الحياة.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تعرضن لعمليات الإجهاض التلقائي المتكرر، وكذلك النساء اللواتي حصل عندهن الإجهاض التلقائي في بداية فترة الحمل أكثر عرضة للوفاة المبكرة.