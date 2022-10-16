كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبدالوهاب تعرضها للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، والتي دخلت على إثره في وعكة صحية.

وذكر المصدر أن شقيق “شيرين” لم يكتف بضربها ولكنه أجبرها أيضاً على دخول المستشفى منذ أمس وحتى الآن.

ودفع هذا الأمر المحامي الخاص بها المستشار ياسر قنطوش، للتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة النزهة ضد شقيقها؛ بسبب تعديه عليها بالضرب واحتجازه لها.

وأوضح المصدر أن سبب ضرب شقيق “شيرين” لها جاء نتيجة لتنازلها عن المحاضر التي حررتها خلال الفترة السابقة ضد طليقها حسام حبيب.

وكان قد تم تداول أنباء عن خبر إصابة شيرين عبد الوهاب بالرباط الصليبي إثر انزلاقها بمنزلها، مما يتطلب سفرها بشكل عاجل إلى الخارج لإجراء جراحة وعدم إفراطها في الحركة.

ويأتي ذلك بعد تناول شيرين عبد الوهاب رسميا عن كافة المحاضر التي حررتها ضد حسام حبيب، موضحة أنه رد لها كافة مستحقاتها المادية.