أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الأحد، أن بلاده لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة عندما يتعلق الأمر بتايوان.

وقال الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين: “حل مسألة تايوان شأن صيني ويجب حلها من قبل الشعب الصيني وحده، سنلتزم بالسعي إلى احتمال إعادة التوحيد بشكل سلمي بأكبر قدر من المصداقية والجهد”.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين تايوان والصين بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة الكونجرس مجلس النواب الأمريكي لتايوان، حيث دفع ذلك الأمر بكين للقيام بأكبر مناورات عسكرية قرب شبه الجزيرة التايوانية.