اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليهود الأمريكيين بنكران الجميل وحذر إياهم من الضياع إذا لم يقدروا ما لديهم من نعم.

وقال أنه لم يقدم أي من الزعماء الأمريكيين وغيرهم لإسرائيل ما قدمه هو وأنه لو ترشح لانتخابات إسرائيل فإنه سيفوز بلا أدنى شك.

وأشار إلى أن الإنجيليين يقدرون ما قدمه لإسرائيل أكثر من أتباع الديانة اليهودية وحدد أن المقصود بكلامه هم اليهود الأمريكيين وليس غيرهم.

وقد قوبلت التغريدة بانتقادات واسعة في الأوساط الأمريكية خصوصا وأنها جاءت بعد أسابيع قليلة من تصريحات أحد مؤيدي ترامب المعروفين وهو كاني ويست والتي اتهمت بـ”معاداة السامية”.