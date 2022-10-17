قامت هيئة الموسيقى، بتنظيم حفلاً موسيقياً في قاعة دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس تحت مسمى “روائع الموسيقى السعودية”، وذلك بمشاركة الفرقة الوطنية السعودية والكورال، والأوركسترا الفرنسية الفيلهارمونية.

ونشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتويتر لمشاركة الفرقة في الحفل وعلق عليه قائلاً: “الله ينصرك يا محمد”.

وتضمن الحفل مشاركة الأوركسترا الفيلهارمونية إلى جانب 22 عازفاً و40 مغنياً من الفرقة الوطنية، حيث قدمت الفرقتان عرضاً موسيقياً مشتركاً عبر عزف وغناء ميدلي من أجمل الأغاني السعودية.

واستعرضت الفرقة الوطنية الموسيقية عزف منفرد لأغانٍ فلكورية سعودية بالألوان التراثية المختلفة كالمجرور والمزمار والخبيتي والسامري وغيرها.

كما عزفت الأوركسترا الفيلهارمونية الفرنسية منفردة “مقطوعة مدينة جدة” لمؤلفها الكلاسيكي الإيطالي برناردي.

ويُشار إلى أن هذا التنظيم جاء بعد نجاح الحفلتين اللتين نظمتهما هيئة الموسيقى في يوم الاتحاد الأوروبي في مدينتي الرياض وجدة اللتين حضرهما السفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بالإضافة إلى جمع من كبار الشخصيات والدبلوماسيين.

والجدير بالذكر أن مشاركة الفرقة الوطنية هي أول مشاركة عربية في تاريخ مسرح الشاتليه وبعرضٍ مُدمج بين فرقة سعودية عربية وأوركسترالي فرنسي.