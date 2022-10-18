أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مشتريات المشروع

الوصف الوظيفي

– أخصائي مشتريات المشروع مسؤول عن تسليم تسليمات المشتريات في المشاريع المخصصة والأهداف والأهداف المتفق عليها لضمان تحقيق مراحل تطوير المنتج وتحقيق أهداف تكلفة المواد والتسليم والجودة أثناء الامتثال للسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل ذات الصلة .

المؤهلات والخبرة

– من 4 إلى 7 سنوات من الخبرة في المجال

درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع أو في أي مجال ذي صلة

وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع.