طالب مجلس الشورى بإيجاد ضوابط للحد من التباين في رواتب المواطنين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.

وحث المجلس الصندوق على بحث أسباب تدني استخدام بوابة “طاقات” من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها، واستخدامها، واستكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.

وأكد أنه يجب على الصندوق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تعظيم الاستفادة من منصة “صيفي” في التدريب الميداني للطلاب والطالبات؛ بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته.