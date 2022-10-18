انطلقت جلسة محاكمة عناصر تابعة للموساد الإسرائيلي بتهمة محاولة اختطاف خبيرا فلسطينيا في ماليزيا.

ووثق مقطع فيديو قوات الأمن وهي تصطحب الجناة إلى قاعة المحاكمة، فيما بادر الجناة بإخفاء وجوههم أمام كاميرات وسائل الإعلام التي كانت تنقل الحدث.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما خرج الخبير الفلسطيني في برمجة الحاسوب مع صديقه عقب تناول وجبة عشاء في العاصمة كوالا لمبور،لكن ماليزيون اعترضوا طريقهما وخطفت الخبير الفلسطيني وهددت الآخر بالابتعاد حتى لا يعرضوه للأذى، وذلك بتدبير من الموساد الإسرائيلي.

وعقب انطلاقهم بسيارتهم سارع صديق الخبير لطلب المساعدة من رجال الأمن بالفندق ثم قام بإبلاغ الشرطة، فيما أقدم الجناة على ضرب الخبير أثناء وجوده معهم في السيارة، وأمرت عناصر الموساد الماليزيين بضرب الخبير عندما كان لا يجيب على أسئلتهم أو يقول إجابات لا ترضى عنها عناصر الموساد.