أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، إنه يتحمّل كامل المسؤولية في أي قرار مستقبلي مرتبط بمهاجم فريق الاتحاد ، عبد الرزاق حمد الله.

وقال الركراكي : “حمد الله تحدثت معه في مناسبتيْن هاتفياً، وقلت له قبل المعسكر الأخير بأنه يتواجد في اللائحة الأولية وقمت بحثِّه على مواصلة العمل والاجتهاد، كما قلت لأسماء أخرى مثل عادل تاعرابت وفيصل فجر”.

وأضاف : “أتحمَّل كامل المسؤولية في أي قرار مستقبلي بخصوص عبد الرزاق حمد الله، سواء انضم إلينا أو لم ينضم، فأنا من سيكون قد اتخذ القرار. فلسفتي في العمل قائمة على روح المجموعة، وليس هناك أي لاعب مغربي في العالم قادر بمفرده على جعلك تنتصر”.