تعد الإكزيما هي حالة جلدية يمكن أن تزداد سوءا في أشهر الشتاء، إلا أن هناك طرقا لتخفيف أعراضها وتقليل الضرر الذي يلحق بالمناطق المصابة، وسيعاني المصابون من نشوء بقع في الجلد شديدة الجفاف ومثيرة للحكة يمكن أن تنزف.

ويمكن أن تتفاقم الأكزيما بسبب الطقس البارد، فمن المفيد أن تضع في اعتبارك طرق العناية ببشرتك خلال فصل الشتاء، ووفقا لـهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، من أجل تشخيص ما يسمى بالأكزيما التأتبية، يجب أن تكون مصابا بحكة في الجلد في الأشهر الـ 12 الماضية.

ويوجد عدد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمحاولة تقليل آثار الإكزيما التأتبية على بشرتك على النحو الذي اقترحته هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)؛ حيث يجب فرك بشرتك بلطف بأصابعك بدلا من حكها، واستخدام القفازات المضادة للخدش على رضيع أو طفل لمنعه من حك جلده، الحفاظ على أظافرك قصيرة ونظيفة، الحفاظ على جلدك مغطى بالملابس الخفيفة.

ويساعد العلاج باللفائف المبللة أيضا في السيطرة على الحكة، ولتقليل آثار الأكزيما، توصي NHS أيضًا بما يلي: تجنب عوامل معروفة مثل الحرارة وبعض أنواع الصابون، توقف عن تناول أطعمة معينة بعد التحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كانت ناتجة عن حساسية تجاه أنواع الطعام، توقف عن تناول المرطبات والكريمات، توقف عن تناول الكورتيكوستيرويدات الموصوفة، توقف عن تناول مضادات الهيستامين.