تحدث ماجد عبدالله قائد المنتخب الوطني السعودي ونادي النصر السابق، عن مشاركة اللاعب المعتزل فهد الهريفي في المنتخب خلال مونديال ٩٤ بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “عبدالله” أنه أول كابتن للمنتخب في أول مشاركة عالمية إلى أنه تحدث مع الملك فهد – رحمه الله – ،عن حاجة المنتخب للكابتن يوسف الثنيان وفهد الهريفي، إلا أن الملك فهد رفض قائلا اثنينهم مايجتمعون مع بعض.

كما أوضح خلال حديثه في برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية”، أن الحاجة إلى تدعيم خط الوسط رجحت اختيار الهريفي .