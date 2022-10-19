قامت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيوياً، بمعاقبة ستينياً خبأ مادة الزئبق في حقيبة سفره وحضر بها إلى البحرين وكاد أن يتسبب بكارثة جوية، بالسجن لمدة 5 سنوات وأمرت بإبعاده عن البلاد ومصادرة 8 كيلو من المادة التي تستطيع إذابة جسم الطائرة.

ويُشار إلى أنه عند توقف الطائرة وإنزال أغراض المسافرين لاحظ عمال حمل الأمتعة وجود مادة متسربة من إحدى الحقائب، فتم إبلاغ الجهات المختصة وحضر الدفاع المدني حيث اكتشفوا أن المادة هي الزئبق شديد الخطورة وسريع التفاعل مع المعادن التي تدخل في هيكل الطائرة وتؤدي إلى إتلافها وتآكلها، وبفرز الحقائب تم التوصل إلى صاحب الحقيبة التي تحتوي على الزئبق والقبض عليه

واعترف المتهم في التحقيقات بأنه أحضر المادة من بلده وأخفاها في حقيبته أثناء توجهه إلى البحرين كونه يستخدمها في عمله حيث يعمل في أحد محلات المجوهرات.