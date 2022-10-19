تمكنت الشابة السعودية أمل بنت فيصل، من الحصول على رخصة خيال من ‫نادي سباقات الخيل، كأول سعودية تحصل على هذه الرخصة والتي تخولها للمشاركة في سباقات الخيل التي يقيمها النادي.

ومن جانبها، قالت “أمل” أنها اكتسبت مهاراتها في ركوب الخيل منذ الصغر بدعم من أسرتها حتى تحول ركوب الخيل من حب وشغف إلى أن صار احترافاً.

كما ذكرت أن البداية جاءت عندما طلبت من الأمير بندر بن خالد في سبتمبر 2020 وكان حينها في الطائف، حيث تم فتح المجال للفتيات في سباقات السرعة وكانت متفائلة بقبوله لطلبها، واستدعاها في ساحة العرض بالبادوك في الرياض يوم 17 أكتوبر 2020 لتبدأ مسيرتها في سباقات السرعة.

وأكدت أن طموحها في مجال ركوب الخيل لن يتوقف عند الحصول على هذه الرخصة، مبينة أنها تطمح لأن تكون صورة مشرفة عن الرياضة النسائية للمرأة السعودية في المشاركات والمحافل الدولية، وأن تحصد المراكز الأولى في سباقات الخيل الدولية، بحسب حديثها مع موقع “العربية”.