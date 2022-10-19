بالفيديو .. منساك المطيري تكشف تفاصيل تشوه وجهها وطمع أطباء التجميل

تحدثت البلوجر العراقية منساك المطيري، عن تشوه وجهها بسبب الفيلر، مشيرةً إلى طمع بعض الأطباء فيها مادياً، ورفضهم علاجها قبل الحديث عن التكلفة.

وأوضحت منساك المطيري خلال حديثها في برنامج ع السيف أنها ترددت على أغلب عيادات التجميل بالكويت، حتى تتمكن من إزالة تشوه وجهها الذي التهب نتيجة حقن مواد النفخ من الفيلر وغيره منذ عام 2010، مشيرة إلى أنها اختارت مادة دائمة للحقن.

وأضافت منساك المطيري، أن طبيبها الخاص كان قد نصحها في حالة مشابهة قبل عدة سنوات أن تتعاطى مضادات حيوية، وبالفعل كان الالتهاب قد اختفى، ولكنه عاد إليها أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.

وأكدت البلوجر العراقية أن الالتهاب كان عنيفا هذه المرة الأخيرة، وكانت حالتها تزادا سوءاً على الرغم من أنها لم تجدد الحقن، ولكن بقايا المواد في بشرتها هي التي تسببت في الأمر.

وأضافت منساك المطيري أنها ذهبت إلى نحو خمسة عيادات تجميل، لتحصل على علاج لوجهها الذي تورم بشكل مرعب، ولكنها لم تجد في البداية أي نتيجة.

وواصلت المطيري أن هناك طبيباً آخر تمكن من علاجها في النهاية، حيث احتجزها فورا داخل المستشفى، وخضعت إلى علاج بالمضادات الحيوية والكورتيزون وأجرت عمليتين جراحيتين، لإزالة التورم والصديد من بشرتها.