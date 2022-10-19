كشف المختص في الطقس والمناخ ، خالد الزعاق سبب تسمية صحراء الدناكل بإثيوبيا بـ”بوابة الجحيم”.

وأضاف أن صحراء الدناكل أنها أقسى مكان على سطح الأرض ومن قساوتها أنها لا تعرف المطر البتة في أغلب مناطقها ترتفع فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة بشكل طبيعي ومعتاد لذلك تسمى ببوابة الجحيم.

وأوضح أنها تنخفض عن مستوى سطح البحر 160 متر وهذا ما يجعلها مهيأة أن تتحول إلى محيط يقسم أفريقيا إلى قسمين، لافتاً إلى أنها معزولة عن الحياة البشرية والنباتية والفطرية ولهذا تسمى بصحراء الجن.

وتابع أن صحراء الدناكل تزخر بالظواهر الكونية العديدة مثل الحمم البركانية والبحيرات الملحية والحقول الكبريتية ويقطنها قبائل العفر الرحل.