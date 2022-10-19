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الاربعاء19 اكتوبر

خبير اقتصاد: الطاقة “قنبلة السعودية النووية” وبها لقنت روسيا درسًا قاسيًا

منذ 21 ثانية
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شبه خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، الطاقة بأنها هي القنبلة النووية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية.

وقال الحجي: “بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة، والتي هي القنبلة النووية التي تملكها السعودية، هي التي أنقذت العالم وقت الأزمات، بما في ذلك فترة غزو الكويت وحرب الخليج وفي عامي 2007 و 2008”.

وأضاف: “وبسببها يطالب بايدن -الرئيس الأمريكي-، وقبله رؤساء آخرون، السعودية بزيادة الإنتاج”.

وتابع: “وكونها سلاحا فعالا، تم به تأديب دول أوبك المارقة على الحصص الإنتاجية، كما تم تلقين روسيا درسا قاسيا في مارس 2020”.

يذكر أنه عقب إعلان قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط سارع البيت الأبيض إلى انتقاد قرار أوبك بلس، وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديس، إن واشنطن تدرس السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بعد قرار دول أوبك+، مشيرا إلى أن نقص إمدادات النفط لا يزال تحديا كبيراً.

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