أكد الكاتب والمفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي، أن نظام “الملالي” يقترب من النهاية بسبب افتقاده لأسس البقاء لفترة طويلة.

وتفصيلا، قال “الرميحي” في حديثه: “أتوقع نهاية النظام الإيراني وأنه سوف ينتهي في وقت ما؛ لأنه يفتقد إلى أسس البقاء لفترة طويلة، والحكم الديني انتهى منذ القرون الوسطى خاصة أن هذا الحكم يرفض أن يعترف بالتطورات”.

وتابع: ” النظام الإيراني فقد كل قواعده الأيديولوجية والشعبية، وأصبح يعتمد على إدعاء المظلومية أمام الآخرين؛ لذلك أي تدخل من الخارج يضخم تضخيم كبير من الجانب الإيراني”.

كما أكد أن نظام “الملالي” يصرف أموالًا طائلة لإفساد دول مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا، مما جعله يواجه رفضًا شعبيًا من أهالي تلك الدول، بحسب قناة “السعودية”.