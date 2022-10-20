علق لاعب منتخب إنجلترا وأستون فيلا السابق، غابرييل أغبونلاهور، على ما فعله البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريق أمام توتنهام.

وكان رونالدو قد قام تعمد مغادرة ملعب “أولد ترافورد” قبل نهاية المباراة أمام توتنهام يوم أمس احتجاجاً على بقائه بديلاً.

وقال “أغبونلاهور” إن رونالدو يتصرف كطفل مدلل، رغم أنه يبلغ من العمر 37 عاماً ولديه مسيرة مهنية عظيمة.

وأكد أن ما فعله في المباراة عار، ولا يعكس أي احترام للمدرب وللزملاء، مضيفا أنه لو كان لاعباً لتمنى أن يبعده المدرب من المباراة القادمة.