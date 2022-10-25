احتجزت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 22 جثماناً لأطفال حديثي الولادة في مستشفى يديرونها في صنعاء؛ وذلك بعد أن عجزت أسرهم، بسبب أوضاعها المعيشية المتردية عن تسديد تكاليف ولادتهم.

ونشرت إدارة المستشفى إعلاناً دعت فيه ذوي جثامين الأطفال الموجودين بثلاجة المشفى إلى الحضور لتسلم الجثامين، وتسديد ما عليهم من مبالغ مالية.

كما هدد الحوثيون الذين يديرون المشفى باتخاذ إجراءات من قِبَل سلطات الجماعة في صنعاء بدفن جثامين الأطفال الذين لم تدفع أسرهم المبالغ المفروضة عليها، وذلك خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ الإعلان.

وهددوا الأهالي أيضًا بملاحقة أهالي الأطفال وتقديم دعاوى ضدهم تلزمهم بدفع ما عليهم من مبالغ، في إطار ما سموه بالتمسك بالحق القانوني.