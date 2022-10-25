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الثلاثاء25 اكتوبر

لجين عمران عن مصدر ثروتها: صار لي 20 سنة أشتغل

منذ 34 ثانية
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أجابت الإعلامية، لجين عمران، على التساءولات حول مصدر ثروتها موضحة أنها تعمل في مجال الإعلام منذ أكثر من 20 عاماً.

وقالت لجين عمران: “من رب العالمين أولا هو الرزاق الكريم، من تعب وجهد أنا صار لي 20 سنة أشتغل لا يعقل أني لا يكون عندي شيء ولا أمتلك شيئاً سيكون خللاً في إدارة شغلي وإدارتي المالية”.

وفي سياق منفصل كشفت عمران عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل الواقعي دبي Bling الذي يستعرض عالم الأثرياء ممن حققوا نجاحاً في دبي.

واستعرض المسلسل، رحلة لجين عمران وراء الكواليس لعالم الشهرة والثراء حيث استعرضت أحدث الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات الفاخرة والقيمة التي تملكها.

 

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