أكدت دراسة أمريكية أخرى أجريت عام 2019 أن 30 % في المائة من حالات سرطان الثدي كانت لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض الثدي الحميدة.

ويمكن أن تؤثر على النساء في أي مرحلة عمرية، ولكنها أكثر شيوعاً في النساء اللاتي في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وفقا لموقع healthline .

هناك بعض الاختلافات بين الكيس الدهني والورم، إلا أن هذه الاختلافات يمكن أن تكون دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك استثناءات لهذه المعايير.

وجدت دراسة أنّ حوالي 99% من سرطانات الثدي لن تسبب أي ألم، حتى ولو تمَّ اكتشافها ككتلة أو نتوء فإنها عادة ما تكون غير مؤلمة.

أيضا تشمل أعراض سرطان الثدي وتكيسات الثدي المتشابهة بأورام الثدي و يجب تقييم جميع أورام الثدي والفحص من قبل الطبيب .

بينما تتشكل أكياس الثدي عندما يكون هناك تراكم للسوائل. قد تكون هناك علاقة بين الخراجات ومستويات الهرمونات المتقلبة.

ويمكن أن تكون الخراجات بسيطة وقد تكون معقدة ولها حدود غير منتظمة رقيقة، ومليئة بالسوائل، لكنها دائماً حميدة.

وتختلف أعراض سرطان الثدي في شدّتها أثناء الدورة الشهرية، وقد تشمل:

ألم الثدي، والالتهابات والاحمرار ، وتورم الثدي، وآلام الجسم، والتعب، والحمى، والقشعريرة، والخراجات.