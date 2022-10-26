استمرارا للاحتجاجات الإيرانية ضد نظام الملالي الإرهابي، قام المتظاهرون بحرق صور الخميني، والمرشد علي خامنئي، المعلقة بجامعة السجاد بمدينة مشهد وسط ترديد شعارات: “هذا العام عام الدم خامنئي ساقط”.

ولم تهدأ التظاهرات في البلاد، منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق بسبب الحجاب الإجباري.

ورغم محاولات القمع الوحشية التي تمارسها قوات النظام الإيراني إلا أن المتظاهرون ما زالوا يتمسكون بالمطالبة بحقوق وحريات حرموا منها في موجة احتجاجات هي الأولى من نوعها.