أعلنت وزارة النقل عن توفر 40 فرصة تدريبية شاغرة في منطقة المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود و الشمالية عبر تمهير.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
-مهندس مدني
– فني هندسة.
– فني ميكانيكي مركبات.
– فني طرق.
– أخصائي دعم فني.
– فني دعم تقنية معلومات.
– فني شبكات تقنية معلومات.
– أخصائي تنظيم إداري.
– أخصائي تطوير اداري.
– أخصائي علاقات عامة.
– أخصائي ادارة خدمات.
– أخصائي عقود.
– أخصائي مراقبة موارد بشرية.
– أخصائي وثائق ومحفوظات.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
– أخصائي مراقبة مخزون.
– أخصائي موازنة مالية.
– محاسب.
– محامي.
– مصمم جرافيك.
– سكرتير تنفيذي.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً، وذلك من خلال الموقع هنا
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