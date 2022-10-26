أعلنت وزارة النقل عن توفر 40 فرصة تدريبية شاغرة في منطقة المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود و الشمالية عبر تمهير.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

-مهندس مدني

– فني هندسة.

– فني ميكانيكي مركبات.

– فني طرق.

– أخصائي دعم فني.

– فني دعم تقنية معلومات.

– فني شبكات تقنية معلومات.

– أخصائي تنظيم إداري.

– أخصائي تطوير اداري.

– أخصائي علاقات عامة.

– أخصائي ادارة خدمات.

– أخصائي عقود.

– أخصائي مراقبة موارد بشرية.

– أخصائي وثائق ومحفوظات.

– أخصائي صحة وسلامة مهنية.

– أخصائي مراقبة مخزون.

– أخصائي موازنة مالية.

– محاسب.

– محامي.

– مصمم جرافيك.

– سكرتير تنفيذي.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً، وذلك من خلال الموقع هنا