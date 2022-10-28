كشفت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأوضحت المدينة الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: اختصاصي إداري أول، بينما المؤهلات والخبرات: تجمع الرياض الصحي الثاني، المؤهل المطلوب / بكالوريوس خبرة أربع سنوات في مجال (الجودة الشاملة)، التخصص المطلوب / إدارة أعمال، إدارة الرعاية الصحية، إدارة المستشفيات، إدارة الجودة، إدارة المشاريع.

وأشارت إلى أن التقديم من تاريخ 28 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مدينة الملك فهد الطبية