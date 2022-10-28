يعد سرطان البنكرياس، واحدًا من أشرس أنواع السرطان وترتبط به نسب وفيات مرتفعة، وذلك لأن أعراضه لا تُكتشف بسهولة، الأمر الذي يؤدي لتأخر التشخيص.

ويُشار إلى أنه سيتم تشخيص أكثر من 62 ألف أمريكي بسرطان البنكرياس في عام 2022، وسيموت ما يقرب من 50 ألفا بسببه، بحسب جمعية السرطان الأمريكية.

وقال طبيب الأورام والمدير المساعد للبحوث السريرية، ماجد خليل: “يصعب تشخيص سرطان البنكرياس، ويرتبط بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة مقارنة بالعديد من أنواع السرطان الأخرى”.

وأكد أن أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس، تشمل التدخين وزيادة الوزن والإصابة بداء السكري أو التهاب البنكرياس المزمن والتعرض للمواد الكيماوية السامة، مُشيرًا إلى أن تاريخ العائلة والجنس والعرق والوراثة أيضا تلعب دورًا في الإصابة بسرطان البنكرياس.

ويُذكر أن هناك أشياء معينة يراها الأطباء تتكرر عند تشخيص المرض، ولا ينبغي تجاهلها، تتضمن:

١: اليرقان:

– حذّر الأطباء من اصفرار الجلد والعينين هو من أكثر علامات سرطان البنكرياس شيوعًا.

– وغالبا ما يكون اليرقان هو أول علامة على المرض، خاصة إذا انتشر السرطان من البنكرياس إلى الكبد

٢: مشاكل الجهاز الهضمي وفقدان الوزن:

– قد تكون مشاكل الجهاز الهضمي علامة تحذيرية لسرطان البنكرياس، خاصة إذا أصيب الشخص بالإسهال.

وأوضح مركز البنكرياس في قسم الجراحة بجامعة كولومبيا، أن الإسهال ينتج عندما لا يتم امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام بشكل صحيح”.

٣: السكري:

حيث يرتبط مرض السكري ارتباطًا وثيقًا بسرطان البنكرياس، لكن الخبراء ما زالوا غير متأكدين من الصلة المباشرة، وكيف يؤثر أحدهما على الآخر.