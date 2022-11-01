أكد فؤاد أنور نجم فريق الشباب والمنتخب الوطني، أنه يعشق “زيدان” لكنه حرمه الحصول على جائزة أفضل لاعب في مونديال 98.

وتفصيلا، قال “أنور” في حديثه: “كنت أحاول اشتت الكرة منه بحيث يكون لدي فرصة أضيع عليه الكرة وأنا أعشق زيدان لكن ما سويت خير فيه لأني من حرمته الحصول على جائزة أفضل لاعب في مونديال 98″، بحسب برنامج “المنتصف”.

ويبرز اسم فؤاد في تسعينيات القرن الماضي كأحد أهم أساطير كرة القدم في المملكة على مر العصور.