لقن الثوار الإيرانيوان أحد مرتزقة “الملالي” درسًا قاسيًا؛ بعد أن حاول اخافتهم بالصاعق الكهربائي والمسدس.

وحاصر الثوار “المرتزق” وعاقبوه بشدة فأسقطوه على الأرض وعوقب بطريقة لم يكن فيها شخصان كافيين لرفعه عن الأرض.

وقام مرتزقة “الملالي” بتفريق تجمهر الثوار عليه بعد إطلاقهم الرصاص العشوائي فيما حاولت قوات “الملالي” رفع “المرتزق” من الأرض ومساعدته على النهوض.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.