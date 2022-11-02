أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، دون تغير مغلقا عند 11530 نقطة، وهو نفس مستوى جلسة أمس، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات ريال.

وكان مؤشر السوق قد تراجع بنحو 200 نقطة خلال جلسة اليوم قرب الـ11330 نقطة قبل أن يمحو خسائره، ويغلق عند المستوى المذكور أعلاه.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 34.40 ريال.

وهبط سهم “زين السعودية” بنسبة 5 % عند 12.18 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم، وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائج للربع الثالث 2022، دون التوقعات.

وأنهت أسهم “مجموعة تداول” و”كيان السعودية” و”جرير” و”معادن” و”إكسترا” و”بوبا العربية” و”الدواء”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “تبوك الزراعية” تراجعات اليوم بنسبة 7 % عند 18.84 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 85.70 ريال.

وتصدر سهم “دار الأركان” ارتفاعات اليوم بنسبة 5 % عند 13.28 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 34 مليون سهم.

وصعد سهم “ذيب” بنسبة 4 % عند 72.70 ريال، عقب ارتفاع أرباح الشركة في الربع الثالث 2022 إلى 53.8 مليون ريال وبنسبة 97 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.