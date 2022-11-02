أوضح أمجد الحازمي وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة أن 30% من كسوة الكعبة يتم تصنيعها يديويا، مبيناً أن التقنية أثرت على عامل الوقت.

وقال الحازمي :” كان يعتمد سابقا على الطريقة اليدوية في انشاء كسوة الكعبة، أما حاليا فإن ٧٠٪ من إنتاج الصوف يعتمد على الماكينات وهذا الأمر أثر كثيرا على عامل الوقت”.

وأكد أن التقنية والماكينات أثر كذلك وخفض من الكوادر البشرية حيث أن أن ٣٠٪ فقط من الكسوة تصنع يدويا والباقي يصنع آلياً.