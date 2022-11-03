أكد برنارد هيكل، الأستاذ الجامعي في دراسات الشرق الأدنى ومدير معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط المعاصر، أن المملكة هي الدولة الإسلامية الوحيدة المؤثرة على نظام الاقتصاد في العالم، مُشيرًا إلى أن العداء تجاه المملكة بسبب قوتها على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الأرشيفات الأمريكية التي تخص الاستخبارات الأمريكية لم تفتح للباحثين، ولم تتكلم بوضوح عن العلاقة مع الإسلام السياسي، بحسب قناة السعودية

وأوضح”هيكل ” أن الكثير من الصحفيين والباحثين الجامعيين الذين يدرسون الشرق الأوسط لم يتقنوا اللغة العربية ولا يبحثوا في المصادر العربية، لافتًا أن هناك عنصرية ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة من وجه اعتقاده الشخصي.