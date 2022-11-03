أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط تتهمها بدعم حزب الله اللبناني الإرهابي، وفيلق القدس الإيراني، وذلك فيما تسعى واشنطن لزيادة الضغط على النظام الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت أعضاء في الشبكة التي تسهل تجارة النفط وتحقيق إيرادات لجماعة حزب الله اللبنانية وفيلق القدس، ذراع مليشيا الحرس الثوري الإيراني للعمليات الخارجية، وكلاهما يخضع لعقوبات أمريكية.

وأوضحت أن الشبكة التي تم إدراجها في القائمة السوداء اليوم تضم شخصيات هامة وشركات صورية وسفنا اتهمتها بالتورط في مزج النفط لإخفاء المنشأ الإيراني للشحنات وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم بهدف دعم فيلق القدس وحزب الله.