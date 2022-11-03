أكد مدير الفتوى في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وليد السعدون أنه لا تؤخذ الفتوى إلا من أهلها ولا يجب استفتاء كل من لديه لحية حتى لو كان إماما للمسجد.
وقال :” الفتوى لا تؤخذ إلا من أهلها ولا يجوز أن يأخذ المسلم الفتوى من إمام المسجد أو غيره إلا أن يكون هذا الإمام عالماً ومجازاً له بالفتوى”
وشدد السعدون على وجوب أخذ الفتوى من أهل العلم، مبينا أنه في حال أخذ الشخص وهو يعلم أنه متساهل ولا يعلم فإنه لا تبرأ ذمته.
فيديو | مدير الفتوى في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء:
"لا تؤخذ الفتوى إلا من أهلها ولا يجب استفتاء كل من لديه لحية حتى لو كان إماما للمسجد"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/byuFfqyk2u
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2022
المشكلة الاعظم حاليا ياخذون الفتوى من شخص لاتوجد عنده لحية او لايوجد لديه علم شرعي
ياخذون الفتوى من لاعب او مطرب او ممثل او كاتب صحيفة او تاجر او طبيب او مهندس للأسف الشديد
وإنما الحواجب اخذ الفتوى من اهل العلم الشرعي القوي