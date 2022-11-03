أكد مدير الفتوى في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وليد السعدون أنه لا تؤخذ الفتوى إلا من أهلها ولا يجب استفتاء كل من لديه لحية حتى لو كان إماما للمسجد.

وقال :” الفتوى لا تؤخذ إلا من أهلها ولا يجوز أن يأخذ المسلم الفتوى من إمام المسجد أو غيره إلا أن يكون هذا الإمام عالماً ومجازاً له بالفتوى”

وشدد السعدون على وجوب أخذ الفتوى من أهل العلم، مبينا أنه في حال أخذ الشخص وهو يعلم أنه متساهل ولا يعلم فإنه لا تبرأ ذمته.