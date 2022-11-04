قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الكهرباء انقطعت عن نحو 4.5 مليون أوكراني مؤقتاً بسبب الهجمات الروسية، لافتاً إلى أن الأماكن المتضررةتشمل العاصمة كييف و10 مناطق أخرى.

فيما أمر بوتن بصرف 195 ألف روبل (3200 دولار)، مكافأة تمنح لمرة واحدة للجنود المتعاقدين، والذين تم استدعاؤهم للحرب في الأراضي الأوكرانية، وهو مبلغ يتجاوز الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يعرض على الجنود الروس.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستبدأ في تقديم مساعدات لأوكرانيا في الشتاء، وذلك في ظل تدمير نحو 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما يهدد أرواح الكثيرين من المسنين والأطفال.

وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ، عن دراسة إيران تزويد روسيا بصواريخ باليستية لحربها في أوكرانيا، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي سلمتها طهران لموسكو بالفعل.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لم تعثر على أي مؤشرات على نشاط نووي غير معلن في 3 مواقع في أوكرانيا، والتي قامت بتفتيشها بناء على طلب كييف رداً على اتهامات روسية بتصنيع “قنبلة قذرة”.