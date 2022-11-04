تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تجمع انتخابي له أمس الخميس، أن واشنطن ستحرر إيران قريبًا، لكنه تدارك الأمر سريعًا وصحح ما قاله ولم يعط تفاصيل إضافية.

ويُشار إلى أن بايدن عندما كان يناقش جهود إدارته لتحسين رعاية المحاربين القدامى، بما في ذلك التشريع لتوسيع علاج مشاكل الجهاز التنفسي والسرطانات للأشخاص الذين خدموا في العراق وأفغانستان، توقف فجأة وقال، “لا تقلقوا، سنحرر إيران”، وسرعان ما استدرك الأمر وصحح حديثه قال: “سوف يحررون أنفسهم قريًبا”

وتشهد إيران منذ شهر ونص موجة احتجاجات تطالب بإسقاط نظام الملالي الإرهابي، وذلك على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران، فضلا عن وقوع حوادث “إرهابية” آخرها التفجير الإرهابي الذي طال مرقدًا دينيًا في مدینة شيراز بإيران راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.