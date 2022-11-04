دعا مولوي عبد الحميد إمام جمعة أهل السنة بزاهدان الإيرانية، في خطبة صلاة الجمعة في 13 نوفمبر ، إلى إجراء استفتاء في إيران بإشراف مؤسسات دولية.

و‏قال مولوي” في خطبة الجمعة: “لا يمكنك صد أمة تتظاهر في الشوارع منذ 50 يومًا بالقتل والسجن والضرب”.

وبحسب الصور والتقارير المنشورة ، أصيب بعض المصلين بجروح خطيرة بعد أن أطلق مرتزقة نظام “الملالي” الإرهابي النار مباشرة على الناس خلال احتجاجات الجمعة في خشاش.

‏وسار الناس في مدن سرافان وخاش وزاهدان بعد صلاة الجمعة ورددوا هتافات مناهضة لخامنئي والباسيج وسبه.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.