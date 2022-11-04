شهدت إحدى شوارع إيران جريمة أخرى من جرائم قوات النظام الإيراني الذي يقوده سفاحهم الأكبر المرشد الأعلى “علي خامنئي”.

وتناثر على أسفلت أحد شوارع مدينة “خرمداشت كرج” الإيرانية دماء مراهق قتله قوات القمع التابعة للنظام الإيراني بطريقة وحشية.

وظلت جثة الشاب ملقاه على الطرق ودماؤه حوله، وبعد مدة جاءت عناصر “خامنئي” وسحبت الجثة ورمتها في صندوق مركبة من نوع “وانيت”، في مشهد يؤكد افتقار النظام للقيم بكافة أنواعها.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.