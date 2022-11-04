سرد المتحدث الرسمي لجمعية إنجاد، علي العليقي، قصة وفاة راع للإبل ظل تائها لمدة 3 أيام.

وأضاف أن أحد رعاة الإبل واجه عاصفة ترابية جعلته لا يعرف طريق العودة رغم أنه من سكان البر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية.

وأكد أن خطورة البر أكبر من البحر وأن راعي الإبل ظل تائها لمدة 3 أيام، الأمر الذي أسفر في النهاية عن وفاته.